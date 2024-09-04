HT: Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани

3 сентября МИД Малайзии сообщил, что премьер-министр Анвар Ибрагим сообщит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях ВЭФа во Владивостоке. Днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. 20 августа заявку на вступление в объединение подал Азербайджан.