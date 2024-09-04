HT: Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, передает газета Haberturk (HT) со ссылкой на источники в администрации президента республики.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На мероприятие приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие. 3 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган принял приглашение российской стороны посетить саммит БРИКС в Казани в октябре.
4 сентября Ушаков сообщил, что страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на полноформатное участие в объединении. 2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.
Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января этого года в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В этом году в БРИКС председательствует Россия.
3 сентября МИД Малайзии сообщил, что премьер-министр Анвар Ибрагим сообщит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях ВЭФа во Владивостоке. Днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. 20 августа заявку на вступление в объединение подал Азербайджан.