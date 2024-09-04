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HT: Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, передает газета Haberturk (HT) со ссылкой на источники в администрации президента республики.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На мероприятие приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие. 3 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган принял приглашение российской стороны посетить саммит БРИКС в Казани в октябре.

4 сентября Ушаков сообщил, что страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на полноформатное участие в объединении. 2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января этого года в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В этом году в БРИКС председательствует Россия.

3 сентября МИД Малайзии сообщил, что премьер-министр Анвар Ибрагим сообщит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях ВЭФа во Владивостоке. Днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. 20 августа заявку на вступление в объединение подал Азербайджан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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