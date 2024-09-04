Ушаков: Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
Страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на полноформатное участие в объединении, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», – сказал он.
2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Расширение объединения могут обсудить во время саммита в Казани, который пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие.
3 сентября Ушаков сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение российской стороны посетить саммит БРИКС.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В этом году в БРИКС председательствует Россия.