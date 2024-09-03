Захарова: расширение БРИКС вызвано решимостью скинуть неоколониальное ярмо
Двойной рост количества стран – членов БРИКС указывает на решимость мирового сообщества скинуть с себя ярмо неоколониального гнета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна.
По словам Брауна, увеличение вдвое стран – участников БРИКС «указывает на стремление мирового сообщества формировать более оппортунистические связи, которые могут оказаться потенциально опасными».
«Увеличение вдвое количества стран – членов БРИКС указывает на решимость мирового сообщества скинуть с себя ярмо неоколониального гнета, развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры», – написала Захарова в Telegram-канале.
Она добавила, что Лондону прежде всего нужно беречься наступившей в Британии технологической деградации, вызванной, по ее мнению, либеральным декадансом.
3 сентября МИД Малайзии сообщил, что премьер-министр Анвар Ибрагим сообщит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях ВЭФа во Владивостоке. Днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. 20 августа заявку на вступление в объединение подал Азербайджан.
Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Остается неясным статус Саудовской Аравии, получившей приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.