Медведев: разницы между Трампом и Харрис по вопросу Украины не будет
Вашингтон наживается на украинском конфликте, поэтому США продолжат предоставлять Киеву военную помощь вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента страны – республиканец Дональд Трамп или демократ Камала Харрис. Об этом заявил на встрече с журналистами агентства ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, фрагмент опубликован на его странице во «Вконтакте».
«Для них это [конфликт на Украине] выгодно. И в данном случае, я думаю, никто из вас не питает иллюзий, тут что Трамп, что эта Камила [Камала Харрис] – разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, будет с остервенением это делать, а кто-то все-таки аккуратнее», – заявил Медведев.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В середине июля Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 г. добьется остановки украинского конфликта в течение 24 часов. Он добавил, что в случае? если Россия не откажется от своих планов в рамках спецоперации, то он пригрозит направить Украине столько оружия, «сколько у нее никогда не было», что, по его мнению, приведет к заключению мирного договора в течение суток. Украине же, согласно его плану, предложат сесть за стол переговоров, а в случае отказала США прекратят поставки оружия.
Харрис же наоборот придерживается политики администрации Джо Байдена по Украине, которая направлена на то, чтобы продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием в рамках противостояния с Россией. Между тем западная пресса сообщала, что между ней и президентом Украины Владимиром Зеленским якобы сложились напряженные отношения.