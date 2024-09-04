Медведев: разницы между Трампом и Харрис по вопросу Украины не будет

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В середине июля Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 г. добьется остановки украинского конфликта в течение 24 часов. Он добавил, что в случае? если Россия не откажется от своих планов в рамках спецоперации, то он пригрозит направить Украине столько оружия, «сколько у нее никогда не было», что, по его мнению, приведет к заключению мирного договора в течение суток. Украине же, согласно его плану, предложат сесть за стол переговоров, а в случае отказала США прекратят поставки оружия.