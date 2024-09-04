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Медведев: разницы между Трампом и Харрис по вопросу Украины не будет

Ведомости

Вашингтон наживается на украинском конфликте, поэтому США продолжат предоставлять Киеву военную помощь вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента страны – республиканец Дональд Трамп или демократ Камала Харрис. Об этом заявил на встрече с журналистами агентства ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, фрагмент опубликован на его странице во «Вконтакте».

«Для них это [конфликт на Украине] выгодно. И в данном случае, я думаю, никто из вас не питает иллюзий, тут что Трамп, что эта Камила [Камала Харрис] – разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, будет с остервенением это делать, а кто-то все-таки аккуратнее», – заявил Медведев.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В середине июля Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 г. добьется остановки украинского конфликта в течение 24 часов. Он добавил, что в случае? если Россия не откажется от своих планов в рамках спецоперации, то он пригрозит направить Украине столько оружия, «сколько у нее никогда не было», что, по его мнению, приведет к заключению мирного договора в течение суток. Украине же, согласно его плану, предложат сесть за стол переговоров, а в случае отказала США прекратят поставки оружия.

Харрис же наоборот придерживается политики администрации Джо Байдена по Украине, которая направлена на то, чтобы продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием в рамках противостояния с Россией. Между тем западная пресса сообщала, что между ней и президентом Украины Владимиром Зеленским якобы сложились напряженные отношения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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