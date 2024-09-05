Песков: ситуация с Дуровым не повлияет на контакты России и Франции

«Для французских властей его гражданство является единственным и приоритетным, поэтому здесь наши возможности ограничены, и вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую, или французскую сторону на какие-то контакты», – сказал он. Песков подчеркнул, что Россия готова оказать помощь Дурову как гражданину страны.