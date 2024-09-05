Песков: ситуация с Дуровым не повлияет на контакты России и Франции
«Для французских властей его гражданство является единственным и приоритетным, поэтому здесь наши возможности ограничены, и вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую, или французскую сторону на какие-то контакты», – сказал он. Песков подчеркнул, что Россия готова оказать помощь Дурову как гражданину страны.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. У предпринимателя конфисковали все паспорта. Помимо паспорта РФ, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции.