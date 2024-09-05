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Верховная рада утвердила отставку главы МИД Украины

Ведомости

Верховная рада утвердила отставку 43-летнего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Кулеба подал в отставку 4 сентября. Причины решения не уточнялсиь. На место Кулебы предложена кандидатура его заместителя Андрея Сибиги, сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

5 сентября украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» пояснил отставку Кулебы тем, что министру якобы не хватало энергии для продвижения поставок оружия Киеву. 

Кулеба занимал пост главы МИД с 4 марта 2020 г. По информации издания «РБК-Украина», экс-министра могут отправить в Брюссель, где, кроме представительства Украины при Евросоюзе и НАТО, есть и украинское посольство в Бельгии и Люксембурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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