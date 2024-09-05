Верховная рада утвердила отставку главы МИД Украины

Кулеба занимал пост главы МИД с 4 марта 2020 г. По информации издания «РБК-Украина», экс-министра могут отправить в Брюссель, где, кроме представительства Украины при Евросоюзе и НАТО, есть и украинское посольство в Бельгии и Люксембурге.