Верховная рада утвердила отставку главы МИД Украины
Верховная рада утвердила отставку 43-летнего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Кулеба подал в отставку 4 сентября. Причины решения не уточнялсиь. На место Кулебы предложена кандидатура его заместителя Андрея Сибиги, сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
5 сентября украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» пояснил отставку Кулебы тем, что министру якобы не хватало энергии для продвижения поставок оружия Киеву.
Кулеба занимал пост главы МИД с 4 марта 2020 г. По информации издания «РБК-Украина», экс-министра могут отправить в Брюссель, где, кроме представительства Украины при Евросоюзе и НАТО, есть и украинское посольство в Бельгии и Люксембурге.