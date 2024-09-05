Рада утвердила Стефанишину в качестве вице-премьера и главы Минюста Украины

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины назначена Светлана Гринчук, «за» проголосовали 246 депутатов. На должность министра молодежи и спорта Украины утвердили Матвея Бедного, «за» проголосовали 239 человек. Рада также утвердила министра культуры и стратегических коммуникаций и министра по делам ветеранов Украины. Ими стали Николай Торчицкий и Наталья Калмыкова.