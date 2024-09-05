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Рада утвердила Стефанишину в качестве вице-премьера и главы Минюста Украины

Ведомости

Верховная рада утвердила Ольгу Стефанишину на должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Украины, сообщает депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. За назначение Стефанишиной проголосовали 253 депутата.

Кроме того, Рада утвердила бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Алексея Кулебу на должности вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий страны. «За» проголосовали 240 человек.

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины назначена Светлана Гринчук, «за» проголосовали 246 депутатов. На должность министра молодежи и спорта Украины утвердили Матвея Бедного, «за» проголосовали 239 человек. Рада также утвердила министра культуры и стратегических коммуникаций и министра по делам ветеранов Украины. Ими стали Николай Торчицкий и Наталья Калмыкова.

До этого Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел Украины. На этом же заседании депутаты Рады проголосовали за отставку экс-министра Кулебы. Его увольнение поддержали 240 законодателей.

Перестановки в украинском кабмине начались 3 сентября. Решение об отставке уже приняли несколько министров. 5 сентября Верховная рада Украины утвердила, помимо Кулебы, отставку вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук. Днем ранее были приняты отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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