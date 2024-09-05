Рада утвердила Стефанишину в качестве вице-премьера и главы Минюста Украины
Верховная рада утвердила Ольгу Стефанишину на должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Украины, сообщает депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. За назначение Стефанишиной проголосовали 253 депутата.
Кроме того, Рада утвердила бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Алексея Кулебу на должности вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий страны. «За» проголосовали 240 человек.
На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины назначена Светлана Гринчук, «за» проголосовали 246 депутатов. На должность министра молодежи и спорта Украины утвердили Матвея Бедного, «за» проголосовали 239 человек. Рада также утвердила министра культуры и стратегических коммуникаций и министра по делам ветеранов Украины. Ими стали Николай Торчицкий и Наталья Калмыкова.
До этого Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел Украины. На этом же заседании депутаты Рады проголосовали за отставку экс-министра Кулебы. Его увольнение поддержали 240 законодателей.
Перестановки в украинском кабмине начались 3 сентября. Решение об отставке уже приняли несколько министров. 5 сентября Верховная рада Украины утвердила, помимо Кулебы, отставку вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук. Днем ранее были приняты отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца.