Британия анонсировала поставки 650 ракет Martlet на Украину

Решение о передаче ВСУ нового вооружения было принято по итогам встречи Хили с его украинским коллегой Рустемом Умеровым в Лондоне. В ходе разговора британский министр также подтвердил, что Великобритания начнет поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 300 млн фунтов к концу этого года.