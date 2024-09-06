Британия анонсировала поставки 650 ракет Martlet на Украину
Великобритания поставит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для усиления ПВО на сумму 162 млн фунтов. Об этом сообщается на сайте минобороны Соединенного Королевства.
О новом пакете военной помощи официально объявит британский министр обороны Джон Хили в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября. Первая партия ракет Martlet отправится на Украину до конца 2024 г.
Решение о передаче ВСУ нового вооружения было принято по итогам встречи Хили с его украинским коллегой Рустемом Умеровым в Лондоне. В ходе разговора британский министр также подтвердил, что Великобритания начнет поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 300 млн фунтов к концу этого года.
После начала спецоперации России на Украине западные страны, включая Соединенное Королевство, стали оказывать Киеву финансовую и военную поддержку. По состоянию на июль 2024 г., общий объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 г. составил 7,6 млрд фунтов.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения ВСУ и призывали прекратить их. В Кремле также указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.