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Зеленский обсудил с Макроном военное сотрудничество

Ведомости

Накануне заседания контактной группы в формате «Рамштайн» президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Нам крайне необходимо разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают носители КАБов и ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе», – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также проинформировал коллегу о том, что Украине среди прочего нужны средствах ПВО, РЭБ, бронетехника и артиллерия.

Встречу на американской авиабазе Рамштайн в Германии проведут 6 сентября. В ней примут участие министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава Пентагона Ллойд Остин.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения ВСУ и призывали прекратить их. В Кремле также указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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