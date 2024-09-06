Зеленский обсудил с Макроном военное сотрудничество

Накануне заседания контактной группы в формате «Рамштайн» президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.