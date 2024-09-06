Зеленский обсудил с Макроном военное сотрудничество
Накануне заседания контактной группы в формате «Рамштайн» президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
«Нам крайне необходимо разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают носители КАБов и ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе», – подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также проинформировал коллегу о том, что Украине среди прочего нужны средствах ПВО, РЭБ, бронетехника и артиллерия.
Встречу на американской авиабазе Рамштайн в Германии проведут 6 сентября. В ней примут участие министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава Пентагона Ллойд Остин.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения ВСУ и призывали прекратить их. В Кремле также указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.