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Песков считает несерьезным предложение Тайваня забрать отданные России земли

Ведомости

Предложение избранного президента Тайваня Лай Циндэ вернуть Китаю отданные России в 19 веке земли вряд ли можно воспринимать как серьезное. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы таких заявлений не видели, честно говоря. Даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», – отметил Песков.

2 сентября Циндэ предложил властям КНР вернуть земли, отданные России по Айгунскому договору, в случае если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью.

Он указал на очевидность того, что Китай не хочет вторгаться на Тайвань по территориальным причинам. КНР намерен достичь «гегемонии» в Западной части Тихого океана, заявлял глава администрации Тайваня.

Пекин считает Тайвань своей провинцией. Власти Китая выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. МИД КНР неоднократно осуждал помощь США Тайваню и призывал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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