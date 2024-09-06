Песков считает несерьезным предложение Тайваня забрать отданные России земли
Предложение избранного президента Тайваня Лай Циндэ вернуть Китаю отданные России в 19 веке земли вряд ли можно воспринимать как серьезное. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы таких заявлений не видели, честно говоря. Даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», – отметил Песков.
2 сентября Циндэ предложил властям КНР вернуть земли, отданные России по Айгунскому договору, в случае если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью.
Он указал на очевидность того, что Китай не хочет вторгаться на Тайвань по территориальным причинам. КНР намерен достичь «гегемонии» в Западной части Тихого океана, заявлял глава администрации Тайваня.
Пекин считает Тайвань своей провинцией. Власти Китая выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. МИД КНР неоднократно осуждал помощь США Тайваню и призывал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая».