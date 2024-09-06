Новый глава МИД Украины провел первые разговоры с дипломатами Польши и Молдавии

До назначения на пост главы МИД Сибига занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который подал в отставку 4 сентября. Украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник сообщало, что президент страны Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» пояснил увольнение Кулебы тем, что ему не хватало энергии для продвижения поставок оружия Киеву.