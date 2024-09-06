Новый глава МИД Украины провел первые разговоры с дипломатами Польши и Молдавии
Назначенный 5 сентября на пост министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первые разговоры с коллегами из Польши и Молдавии – Радославом Сикорским и Михаилом Попшоем. Об этом украинский дипломат сообщил в соцсети X.
Телефонный разговор с Сикорским состоялся на польском языке, отметил Сибига.
«Я поблагодарил Польшу за поддержку Украины, проинформировал министра Сикорского о ситуации на линии фронта и отметил важность дальнейшего укрепления обороноспособности Украины», – написал Сибига.
Он также добавил, что обе страны намерены сохранить двусторонние связи, и заявил, что ждет возможности вскоре увидеть Сикорского в Киеве.
С молдавским министром Сибига обсудил пути укрепления отношений между двумя странами и совместную работу над общей программой вступления в Евросоюз (ЕС).
«Мы договорились поддерживать тесный диалог», – отметил украинский дипломат.
До назначения на пост главы МИД Сибига занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который подал в отставку 4 сентября. Украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник сообщало, что президент страны Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» пояснил увольнение Кулебы тем, что ему не хватало энергии для продвижения поставок оружия Киеву.
6 сентября Сибига заявил, что внешнеполитические цели Украины останутся неизменными, в частности, – укрепление обороны, продвижение формулы мира, обеспечение будущего страны в ЕС и НАТО.