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Польша предъявит обвинения трем белорусам за посадку рейса Ryanair в 2021 году

Ведомости

Польская прокуратура располагает достаточными доказательствами для предъявления обвинений трем гражданам Белоруссии в связи с принудительной посадкой в Минске в 2021 г. гражданского авиалайнера авиакомпании Ryanair на борту которого находился основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Роман Протасевич. Об этом сообщило агентство Reuters.

Рейс из Афин в Литву был перенаправлен в Минск в сопровождении истребителя МиГ-29. При посадке Протасевич и гражданка России Софья Сапега были взяты под стражу.

В своем заявлении польские прокуроры сообщили, что решили предъявить обвинения трем белорусам, которых они идентифицировали как Леонида Ч. (бывший директор белорусского аэронавигационного агентства), Евгения Т. (начальник смены управления воздушным движением в Минске) и Андрея А. (представитель КГБ). Польский закон не позволяет публиковать фамилии людей, которым предъявлены уголовные обвинения. По данным прокуратуры, они предоставили ложную информацию о якобы имевшемся на борту самолета взрывном устройстве.

«Это привело к незаконному лишению свободы 132 человек, находившихся на борту самолета, включая граждан Республики Польша».

Прокуроры заявили, что подозреваемые не находятся в Польше. Польская прокуратура намерена подать в суд ходатайство о выдаче европейских ордеров на арест и попросить Интерпол начать их розыск.

Протасевич был приговорен к восьми годам лишения свободы в мае 2023 г. за подстрекательство к терроризму, организацию массовых беспорядков и клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко, но в том же месяце был помилован. Сапега также был помилована в июне 2023 г. Ее обвиняли в разжигании вражды и в незаконных действиях с личными данными силовиков и чиновников страны. В феврале 2024 г. Протасевич был исключен из списка экстремистов МВД Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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