Польша предъявит обвинения трем белорусам за посадку рейса Ryanair в 2021 году
Польская прокуратура располагает достаточными доказательствами для предъявления обвинений трем гражданам Белоруссии в связи с принудительной посадкой в Минске в 2021 г. гражданского авиалайнера авиакомпании Ryanair на борту которого находился основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Роман Протасевич. Об этом сообщило агентство Reuters.
Рейс из Афин в Литву был перенаправлен в Минск в сопровождении истребителя МиГ-29. При посадке Протасевич и гражданка России Софья Сапега были взяты под стражу.
В своем заявлении польские прокуроры сообщили, что решили предъявить обвинения трем белорусам, которых они идентифицировали как Леонида Ч. (бывший директор белорусского аэронавигационного агентства), Евгения Т. (начальник смены управления воздушным движением в Минске) и Андрея А. (представитель КГБ). Польский закон не позволяет публиковать фамилии людей, которым предъявлены уголовные обвинения. По данным прокуратуры, они предоставили ложную информацию о якобы имевшемся на борту самолета взрывном устройстве.
«Это привело к незаконному лишению свободы 132 человек, находившихся на борту самолета, включая граждан Республики Польша».
Прокуроры заявили, что подозреваемые не находятся в Польше. Польская прокуратура намерена подать в суд ходатайство о выдаче европейских ордеров на арест и попросить Интерпол начать их розыск.
Протасевич был приговорен к восьми годам лишения свободы в мае 2023 г. за подстрекательство к терроризму, организацию массовых беспорядков и клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко, но в том же месяце был помилован. Сапега также был помилована в июне 2023 г. Ее обвиняли в разжигании вражды и в незаконных действиях с личными данными силовиков и чиновников страны. В феврале 2024 г. Протасевич был исключен из списка экстремистов МВД Белоруссии.