Польша предъявит обвинения трем белорусам за посадку рейса Ryanair в 2021 году

Протасевич был приговорен к восьми годам лишения свободы в мае 2023 г. за подстрекательство к терроризму, организацию массовых беспорядков и клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко, но в том же месяце был помилован. Сапега также был помилована в июне 2023 г. Ее обвиняли в разжигании вражды и в незаконных действиях с личными данными силовиков и чиновников страны. В феврале 2024 г. Протасевич был исключен из списка экстремистов МВД Белоруссии.