Газета
Общество

Лукашенко объяснил свое решение помиловать Протасевича

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что помиловал экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романа Протасевича из-за выполненных им обещаний.

«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», – сказал белорусский президент (цитата по «БелТА»).

Протасевич был задержан в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого он находился, приземлиться в аэропорту Минска. Суд, признав его виновным в заговоре для захвата власти, 3 мая этого года приговорил его к восьми годам колонии. Однако 22 мая Протасевич был помилован. Тогда Протасевич выразил благодарность Белоруссии и особенно президенту республики Лукашенко за принятое решение.

Протасевич после задержания признал вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 19 апреля этого года он частично признал вину в нанесенном министерству транспорта Белоруссии ущерба из-за блокировки средств передвижения.

В 2021 г. вместе с ним на борту самолета была задержана россиянка Софья Сапега, которую приговорили к шести годам колонии в мае 2022 г. Ее обвинили в разжигании вражды и в незаконных действиях с личными данными силовиков и чиновников страны. 7 июня 2023 г. Сапега также была помилована президентом Белоруссии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных