Лукашенко объяснил свое решение помиловать Протасевича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что помиловал экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романа Протасевича из-за выполненных им обещаний.
«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», – сказал белорусский президент (цитата по «БелТА»).
Протасевич был задержан в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого он находился, приземлиться в аэропорту Минска. Суд, признав его виновным в заговоре для захвата власти, 3 мая этого года приговорил его к восьми годам колонии. Однако 22 мая Протасевич был помилован. Тогда Протасевич выразил благодарность Белоруссии и особенно президенту республики Лукашенко за принятое решение.
Протасевич после задержания признал вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 19 апреля этого года он частично признал вину в нанесенном министерству транспорта Белоруссии ущерба из-за блокировки средств передвижения.
В 2021 г. вместе с ним на борту самолета была задержана россиянка Софья Сапега, которую приговорили к шести годам колонии в мае 2022 г. Ее обвинили в разжигании вражды и в незаконных действиях с личными данными силовиков и чиновников страны. 7 июня 2023 г. Сапега также была помилована президентом Белоруссии.