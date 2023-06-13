Лукашенко объяснил свое решение помиловать Протасевича

Протасевич был задержан в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого он находился, приземлиться в аэропорту Минска. Суд, признав его виновным в заговоре для захвата власти, 3 мая этого года приговорил его к восьми годам колонии. Однако 22 мая Протасевич был помилован. Тогда Протасевич выразил благодарность Белоруссии и особенно президенту республики Лукашенко за принятое решение.