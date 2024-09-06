Симоньян подаст в суд на «Би-би-си» из-за заявления о российской оппозиции
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подаст в суд на «Би-би-си» из-за заявления о российской оппозиции. Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.
Симоньян привела цитаты из материала издания о том, что она «призывала расправляться с российскими оппозиционерами “через повешение” и предлагала “отправить войска” вглубь Европы».
«Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на Би-би-си в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают», – написала она.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly. Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Под американские ограничения попали Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные ответные меры в отношении американских СМИ, заявил, что здесь «вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе». Он уточнил, что власти «тщательно наблюдают» за редакционной политикой разных зарубежных СМИ.
По его словам, некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку удерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь, вокруг Украины. Другие, при этом, «не утруждают себя попытками сохранять баланс, информацию подают однобоко, не гнушаются фейками».