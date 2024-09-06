Симоньян подаст в суд на «Би-би-си» из-за заявления о российской оппозиции

По его словам, некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку удерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь, вокруг Украины. Другие, при этом, «не утруждают себя попытками сохранять баланс, информацию подают однобоко, не гнушаются фейками».