Зеленский попросил расширить тренировочные миссии для пилотов истребителей F-16

29 августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16. Собеседник WSJ сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. При этом истребитель не сбили – вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика.