Зеленский попросил расширить тренировочные миссии для пилотов истребителей F-16
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании контактной группы по обороне страны на авиабазе Рамштайн в Германии попросил главу Пентагона Ллойда Остина расширить тренировочные миссии для украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил офис президента Украины.
«Владимир Зеленский и Ллойд Остин обсудили, как ускорить поставки военной помощи из уже согласованных пакетов поддержки, и расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16», – говорится в сообщении.
6 сентября The Wall Street Journal ( WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что крушение F-16 на Украине в первый же день его применения вызвало на Западе вопросы о спешке при обучении пилотов вооруженных сил Украины (ВСУ).
Собеседник издания уточнил, что власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых украинских пилотов летать самостоятельно. Летчики испытывали трудности с освоением F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке. Некоторые из обучавшихся в Дании и вовсе не смогли освоить программу, отметил источник.
29 августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16. Собеседник WSJ сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. При этом истребитель не сбили – вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика.
4 августа The Economist сообщил, что на территорию Украины доставили первую партию из 10 истребителей F-16. К концу этого года у Киева будет 20 самолетов американского производства, утверждал журнал. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение от западных союзников первой партии истребителей, поблагодарив за помощь Данию, Нидерланды, США и других партнеров.