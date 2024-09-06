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Зеленский попросил расширить тренировочные миссии для пилотов истребителей F-16

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании контактной группы по обороне страны на авиабазе Рамштайн в Германии попросил главу Пентагона Ллойда Остина расширить тренировочные миссии для украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил офис президента Украины.

«Владимир Зеленский и Ллойд Остин обсудили, как ускорить поставки военной помощи из уже согласованных пакетов поддержки, и расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16», – говорится в сообщении.

6 сентября The Wall Street Journal ( WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что крушение F-16 на Украине в первый же день его применения вызвало на Западе вопросы о спешке при обучении пилотов вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник издания уточнил, что власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых украинских пилотов летать самостоятельно. Летчики испытывали трудности с освоением F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке. Некоторые из обучавшихся в Дании и вовсе не смогли освоить программу, отметил источник.

29 августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16. Собеседник WSJ сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. При этом истребитель не сбили – вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика.

4 августа The Economist сообщил, что на территорию Украины доставили первую партию из 10 истребителей F-16. К концу этого года у Киева будет 20 самолетов американского производства, утверждал журнал. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение от западных союзников первой партии истребителей, поблагодарив за помощь Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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