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Маск посчитал интересными слова Путина о поддержке Харрис

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина «о поддержке» кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис.

«Интересно», – написал Маск в X в комментарии под постом пользователя о словах Путина.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 5 сентября Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим «фаворитом». Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.

Комментируя заявление российского лидера, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пошутил, что в смех Харрис теперь должен влюбиться каждый. Позже он добавил, что не стоит лишать Запад возможности изучать слова Путина. 

До снятия Байдена на американских выборах Путин заявлял, что его кандидатура выгоднее для России, чем кандидатура Дональда Трампа, поскольку первый является более предсказуемым. Однако, как подчеркнул Путин, Россия будет работать с любым лидером США, которому доверяет американский народ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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