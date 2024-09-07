Маск посчитал интересными слова Путина о поддержке Харрис
Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина «о поддержке» кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис.
В ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 5 сентября Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим «фаворитом». Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.
Комментируя заявление российского лидера, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пошутил, что в смех Харрис теперь должен влюбиться каждый. Позже он добавил, что не стоит лишать Запад возможности изучать слова Путина.
До снятия Байдена на американских выборах Путин заявлял, что его кандидатура выгоднее для России, чем кандидатура Дональда Трампа, поскольку первый является более предсказуемым. Однако, как подчеркнул Путин, Россия будет работать с любым лидером США, которому доверяет американский народ.