На выборах депутатов в Москве проголосовали более 2 млн избирателей
В голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино приняли участие более 2 млн человек, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
«Большинство москвичей выбирает онлайн-голосование, таких уже более 1,85 млн, еще 110 000 отдали свой голос при помощи терминалов электронного голосования на участках. Бумажными бюллетенями проголосовали 63 000 избирателей», – приводит сайт штаба слова Ковалева.
В столице проходят выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва, а жители ТиНАО и Куркино выбирают муниципальных депутатов. В голосовании приняли участие президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.
Участки работают с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября. Москвичи также могут проголосовать онлайн. Формат дистанционного электронного голосования доступен избирателям в 26 регионах.