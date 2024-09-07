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На выборах депутатов в Москве проголосовали более 2 млн избирателей

Ведомости

В голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино приняли участие более 2 млн человек, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

«Большинство москвичей выбирает онлайн-голосование, таких уже более 1,85 млн, еще 110 000 отдали свой голос при помощи терминалов электронного голосования на участках. Бумажными бюллетенями проголосовали 63 000 избирателей», – приводит сайт штаба слова Ковалева.

В столице проходят выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва, а жители ТиНАО и Куркино выбирают муниципальных депутатов. В голосовании приняли участие президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Участки работают с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября. Москвичи также могут проголосовать онлайн. Формат дистанционного электронного голосования доступен избирателям в 26 регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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