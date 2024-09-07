Мосгоризбирком сообщил о 2,5 млн проголосовавших на выборах в столице
В Москве на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проголосовали более 2,5 млн человек, большая часть избирателей сделала это в режиме онлайн, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
«По состоянию на 16:00 проголосовали почти 2,5 млн москвичей, большая часть из них проголосовали онлайн (почти 2,2 млн), на участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 180 000 горожан», – сказала она.
По данным Мосгоризбиркома, с помощью бумажных бюллетеней свои голоса отдали более 80 000 жителей столицы.
Голосование на выборах в России проходит 6, 7 сентября и 8 сентября. С 28 августа по 5 сентября в трех граничащих с Украиной регионах – Курской и Брянской областях, а также в Севастополе – прошло досрочное голосование. Высокая явка была отмечена на выборах губернатора в Курской области. Планку в 2 млн избирателей в Москве преодолели на второй день голосования.