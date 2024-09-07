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Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости Таджикистана. Об этом сообщили в администрации Рахмона.

«Примите наши искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Таджикистан – Дня независимости», – говорится в сообщении.

Российский лидер указал, что отношения между двумя странам развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Страны также активно сотрудничают по направлениям и в рамках СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ООН и других структур.

«Верю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление всего комплекса конструктивных отношений между Россией и Таджикистаном. Это, несомненно, отвечает реальным интересам нашего дружественного народа», – добавил президент.

В ноябре 2023 г. Рахмон посетил Россию с двухдневным официальным визитом, в ходе которого встретился с Путиным. Тогда страны подписали соглашения о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности, науке, инспекции труда, подготовке кадров, и ряд договоренностей в транспортной сфере, а также соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного таможенного оператора, что упростит и ускорит движение товаров между странами.

Кроме того, на встрече Путин наградил таджикистанского лидера российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

3 мая Путин в ходе телефонного разговора с Рахмоном заверил, что попытки искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться на уровне правительств обеих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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