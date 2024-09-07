Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана
Президент России Владимир Путин поздравил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости Таджикистана. Об этом сообщили в администрации Рахмона.
«Примите наши искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Таджикистан – Дня независимости», – говорится в сообщении.
Российский лидер указал, что отношения между двумя странам развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Страны также активно сотрудничают по направлениям и в рамках СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ООН и других структур.
«Верю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление всего комплекса конструктивных отношений между Россией и Таджикистаном. Это, несомненно, отвечает реальным интересам нашего дружественного народа», – добавил президент.
В ноябре 2023 г. Рахмон посетил Россию с двухдневным официальным визитом, в ходе которого встретился с Путиным. Тогда страны подписали соглашения о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности, науке, инспекции труда, подготовке кадров, и ряд договоренностей в транспортной сфере, а также соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного таможенного оператора, что упростит и ускорит движение товаров между странами.
Кроме того, на встрече Путин наградил таджикистанского лидера российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
3 мая Путин в ходе телефонного разговора с Рахмоном заверил, что попытки искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться на уровне правительств обеих стран.