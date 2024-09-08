ЦИК: на Алтае и в Челябинской области признаны недействительными 66 бюллетеней

В тот же день секретарь ЦИК Наталья Бударина заявила, что сообщения о возможных нарушениях по вопросам агитации и информирования во время региональных и муниципальных выборов поступили в комиссию из 28 регионов, но подтвердился только один факт такого нарушения. Составлен протокол об административном правонарушении.