ЦИК: на Алтае и в Челябинской области признаны недействительными 66 бюллетеней
В ходе голосования признаны недействительными 66 бюллетеней из Республики Алтай и Челябинской области. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге.
«На текущий момент в двух регионах – Республике Алтай и Челябинской области – на трех избирательных участках недействительными признаны 66 избирательных бюллетеней», – уточнила председатель ЦИК.
По ее словам, ничего, что могло бы дискредитировать выборы, зафиксировано не было.
8 сентября Памфилова сообщила о минимальном количестве обращений о нарушениях на выборах. Число обращений о конкретных нарушениях резко снизилось, отмечала она. При этом выросло количество инцидентов с представителями политических партий. Всего обработано более 60 случаев, больше всего подтвержденных происшествий отмечено в Севастополе, Псковской и Самарской областях.
В тот же день секретарь ЦИК Наталья Бударина заявила, что сообщения о возможных нарушениях по вопросам агитации и информирования во время региональных и муниципальных выборов поступили в комиссию из 28 регионов, но подтвердился только один факт такого нарушения. Составлен протокол об административном правонарушении.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.