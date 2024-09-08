ЦИК заявил об одном нарушении агитации в ходе избирательных кампаний
Сообщения о возможных нарушениях по вопросам агитации и информирования во время региональных и муниципальных выборов поступили в ЦИК из 28 регионов, но лишь один факт такого нарушения подтвердился. Составлен протокол об административном правонарушении. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бударина.
По словам Будариной, таких обращений из остальных 55 регионов, где проходят выборы, не поступало.
«Из них подтвердился лишь один факт нарушения, региональной комиссией был составлен протокол об административном правонарушении», – сказала Бударина на брифинге.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о минимальном количестве обращений о нарушениях на выборах. По ее словам, резко снизилось количество обращений о конкретных нарушениях. Памфилова отметила при этом, что увеличились количество инцидентов с представителями политических партий. По ее словам, обработано более 60 случаев, а больше всего подтвержденных инцидентов отмечено в Севастополе, Псковской и Самарской областях.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.