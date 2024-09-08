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ЦИК заявил об одном нарушении агитации в ходе избирательных кампаний

Ведомости

Сообщения о возможных нарушениях по вопросам агитации и информирования во время региональных и муниципальных выборов поступили в ЦИК из 28 регионов, но лишь один факт такого нарушения подтвердился. Составлен протокол об административном правонарушении. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бударина.

По словам Будариной, таких обращений из остальных 55 регионов, где проходят выборы, не поступало.

«Из них подтвердился лишь один факт нарушения, региональной комиссией был составлен протокол об административном правонарушении», – сказала Бударина на брифинге.

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С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
На фото: избирательный участок в Южно-Сахалинске. / Кирилл Ясько / РИА Новости

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о минимальном количестве обращений о нарушениях на выборах. По ее словам, резко снизилось количество обращений о конкретных нарушениях. Памфилова отметила при этом, что увеличились количество инцидентов с представителями политических партий. По ее словам, обработано более 60 случаев, а больше всего подтвержденных инцидентов отмечено в Севастополе, Псковской и Самарской областях.

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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