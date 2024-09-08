Памфилова заявила о минимальном количестве обращений о нарушениях на выборах

По ее словам, резко снизилось количество обращений о конкретных нарушениях. Памфилова отметила при этом, что увеличились количество инцидентов с представителями политических партий. По ее словам, обработано более 60 случаев, а больше всего подтвержденных инцидентов отмечено в Севастополе, Псковской и Самарской областях.