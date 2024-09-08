Памфилова заявила о минимальном количестве обращений о нарушениях на выборах
Жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то что выборы проходят в экстраординарной ситуации, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, резко снизилось количество обращений о конкретных нарушениях. Памфилова отметила при этом, что увеличились количество инцидентов с представителями политических партий. По ее словам, обработано более 60 случаев, а больше всего подтвержденных инцидентов отмечено в Севастополе, Псковской и Самарской областях.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.