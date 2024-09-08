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Федорищев и Бабушкин лидируют на выборах глав Самарской и Астраханской областей

Ведомости

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев лидирует на выборах главы региона с результатом 82,56% (203 481 голос), следует из данных Центризбиркома.

В свою очередь действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лидирует на выборах главы региона с 85,89% (274 голоса).

В Самарской области по состоянию на 20:36 мск подсчитано 22,64% бюллетеней. Помимо Федорищева в выборах участвуют кандидат от ЛДПР Наталья Бисярина, которая набрала 5,33% (13 142 голоса), а также коммунист Алексей Лескин, который идет с результатом 5,95% (14 668 голосов). Помимо них в выборах также участвуют Михаил Маряхин от СЗРП – 2,36% (5816 голосов), Владимир Плякин от «Новых людей» – 1,72% (4243 голоса) и Степан Соловьев от «Партия За!» с результатом 0,84% (2059 голосов).

В Астраханской области по состоянию на 20:38 мск подсчитано 0,69% голосов. Кандидат от «Новых людей» Виталий Бахилин набрал 3,45%, коммунист Сергей Севастьянов – 4,39%. Владимир Сухарев от партии «Родина» – 3,76%, а кандидат от ЛДПР Тимофей Щербаков набрал 2,51%.

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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