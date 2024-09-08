Федорищев и Бабушкин лидируют на выборах глав Самарской и Астраханской областей

В Самарской области по состоянию на 20:36 мск подсчитано 22,64% бюллетеней. Помимо Федорищева в выборах участвуют кандидат от ЛДПР Наталья Бисярина, которая набрала 5,33% (13 142 голоса), а также коммунист Алексей Лескин, который идет с результатом 5,95% (14 668 голосов). Помимо них в выборах также участвуют Михаил Маряхин от СЗРП – 2,36% (5816 голосов), Владимир Плякин от «Новых людей» – 1,72% (4243 голоса) и Степан Соловьев от «Партия За!» с результатом 0,84% (2059 голосов).