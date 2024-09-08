Федорищев и Бабушкин лидируют на выборах глав Самарской и Астраханской областей
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев лидирует на выборах главы региона с результатом 82,56% (203 481 голос), следует из данных Центризбиркома.
В свою очередь действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лидирует на выборах главы региона с 85,89% (274 голоса).
В Самарской области по состоянию на 20:36 мск подсчитано 22,64% бюллетеней. Помимо Федорищева в выборах участвуют кандидат от ЛДПР Наталья Бисярина, которая набрала 5,33% (13 142 голоса), а также коммунист Алексей Лескин, который идет с результатом 5,95% (14 668 голосов). Помимо них в выборах также участвуют Михаил Маряхин от СЗРП – 2,36% (5816 голосов), Владимир Плякин от «Новых людей» – 1,72% (4243 голоса) и Степан Соловьев от «Партия За!» с результатом 0,84% (2059 голосов).
В Астраханской области по состоянию на 20:38 мск подсчитано 0,69% голосов. Кандидат от «Новых людей» Виталий Бахилин набрал 3,45%, коммунист Сергей Севастьянов – 4,39%. Владимир Сухарев от партии «Родина» – 3,76%, а кандидат от ЛДПР Тимофей Щербаков набрал 2,51%.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.