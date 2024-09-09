Лавров: в конфликте на Украине речь идет о правах людей

«Речь идет не о том, где собраться, в каком кругу. Речь идет о том, что обсуждать. Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разногласиях – это несерьезно. Потому что проблема не в территориях, проблема в правах людей», – подчеркнул Лавров.