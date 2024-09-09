Лавров: в конфликте на Украине речь идет о правах людей
Несерьезно говорить о решении конфликта на Украине как вопроса об обмене территориями, речь идет о правах людей. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге.
«Речь идет не о том, где собраться, в каком кругу. Речь идет о том, что обсуждать. Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разногласиях – это несерьезно. Потому что проблема не в территориях, проблема в правах людей», – подчеркнул Лавров.
По его словам, ни одна из предложенных в политическом пространстве инициатив по урегулированию конфликта на Украине об этом не упоминает. Когда Россия увидит серьезную готовность защищать права человека, стороны легко договорятся по времени и месту для проведения переговоров.
14 июня президент России Владимир Путин назвал ряд условий для начала переговоров об урегулировании на Украине. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но в конце июля после первого мирного саммита по Украине президент страны Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.
После того как украинские войска 6 августа вторглись на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.