Минобороны Румынии обнаружило обломки беспилотника возле границы с Украиной

По данным минобороны Румынии, беспилотник нарушил воздушное пространство страны утром 8 сентября и затем покинул его. Два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели для наблюдения за обстановкой. Путь беспилотника также отслеживался при помощи радиолокационной системы наблюдения.