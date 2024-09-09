Минобороны Румынии обнаружило обломки беспилотника возле границы с Украиной
Министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского беспилотника возле населенного пункта вблизи границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.
«Команды министерства национальной обороны Румынии в сотрудничестве со специалистами румынской разведки и министерства внутренних дел провели поиск в окрестностях Периправы, уезд Тулча, где были обнаружены фрагменты российского беспилотника», – сказано в сообщении.
По данным минобороны Румынии, беспилотник нарушил воздушное пространство страны утром 8 сентября и затем покинул его. Два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели для наблюдения за обстановкой. Путь беспилотника также отслеживался при помощи радиолокационной системы наблюдения.
Днем 8 сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что в восточной части Латвии потерпел крушение российский беспилотник. По информации минобороны республики, аппарат якобы залетел в воздушное пространство страны из Белоруссии. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на необходимость продолжать работу по укреплению восточной границы страны, включая усиление противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
26 августа командующий вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш заявил о влетевшем в воздушное пространство страны неизвестном объекте. Его зафиксировали сразу три радиолокационные станции, объект пролетел 25 км и пропал с радаров.