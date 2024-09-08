Президент Латвии сообщил о падении российского беспилотника на востоке страны
На востоке Латвии якобы упал российский беспилотник. Об этом заявил президент республики Эдгарс Ринкевичс в соцсети X.
«Вчера в восточной части Латвии потерпел крушение российский беспилотник. Ведется расследование», – уточнил Ринкевичс.
Латвия находится в контакте с союзниками по этому вопросу, отметил латвийский президент.
По данным минобороны Латвии, беспилотник якобы залетел в воздушное пространство страны из Белоруссии. Вооруженные силы республики проследили за перемещением дрона и определили место падения. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на необходимость продолжать работу по укреплению восточной границы страны, включая усиление противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
26 августа командующий вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил о влетевшем в воздушное пространство республики неизвестном объекте. Его зафиксировали сразу три радиолокационные станции, объект пролетел 25 км и пропал с радаров.
В тот же день в оперативном командовании вооруженных сил Польши назвали утренние удары Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам инфраструктуры Украины одними из самых интенсивных за время конфликта. Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины.