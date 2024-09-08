Президент Латвии сообщил о падении российского беспилотника на востоке страны

В тот же день в оперативном командовании вооруженных сил Польши назвали утренние удары Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам инфраструктуры Украины одними из самых интенсивных за время конфликта. Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины.