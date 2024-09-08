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Президент Латвии сообщил о падении российского беспилотника на востоке страны

Ведомости

На востоке Латвии якобы упал российский беспилотник. Об этом заявил президент республики Эдгарс Ринкевичс в соцсети X.

«Вчера в восточной части Латвии потерпел крушение российский беспилотник. Ведется расследование», – уточнил Ринкевичс.

Латвия находится в контакте с союзниками по этому вопросу, отметил латвийский президент.

По данным минобороны Латвии, беспилотник якобы залетел в воздушное пространство страны из Белоруссии. Вооруженные силы республики проследили за перемещением дрона и определили место падения. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на необходимость продолжать работу по укреплению восточной границы страны, включая усиление противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

26 августа командующий вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил о влетевшем в воздушное пространство республики неизвестном объекте. Его зафиксировали сразу три радиолокационные станции, объект пролетел 25 км и пропал с радаров.

В тот же день в оперативном командовании вооруженных сил Польши назвали утренние удары Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам инфраструктуры Украины одними из самых интенсивных за время конфликта. Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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