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Латвия создает первую оборонительную линию на границе с Россией

Ведомости

Латвия создает первую оборонительную линию на расстоянии около 1 км от границы с Россией, сообщил портал lsm.lv.

«Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту. В том числе танкам», – процитировало издание инженерного инспектора полковника-лейтенанта Каспара Лаздиньша.

Лаздиньш не исключил обустройство минных полей на русско-латвийской границе в случае начала военных действий между странами. «Пока речь идет о преградах без применения взрывчатых веществ», – заявил он.

В марте правительство Латвии утвердило план военного укрепления и мер против мобильности на восточной границе республики, напоминает lsm.lv.

Протяженность границы Латвии с РФ составляет 283,6 км. Как пишет агентство Sputnik Латвия, в 2015 г. вдоль границы начали строительство преград, однако в 2019 г. проект свернули на фоне возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении компании Igate, которая вела строительство.

25 апреля глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция направит свои войска в Латвию в начале 2025 г. для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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