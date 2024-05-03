Латвия создает первую оборонительную линию на границе с Россией
Латвия создает первую оборонительную линию на расстоянии около 1 км от границы с Россией, сообщил портал lsm.lv.
«Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту. В том числе танкам», – процитировало издание инженерного инспектора полковника-лейтенанта Каспара Лаздиньша.
Лаздиньш не исключил обустройство минных полей на русско-латвийской границе в случае начала военных действий между странами. «Пока речь идет о преградах без применения взрывчатых веществ», – заявил он.
В марте правительство Латвии утвердило план военного укрепления и мер против мобильности на восточной границе республики, напоминает lsm.lv.
Протяженность границы Латвии с РФ составляет 283,6 км. Как пишет агентство Sputnik Латвия, в 2015 г. вдоль границы начали строительство преград, однако в 2019 г. проект свернули на фоне возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении компании Igate, которая вела строительство.
25 апреля глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция направит свои войска в Латвию в начале 2025 г. для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса.