Латвия создает первую оборонительную линию на границе с Россией

Протяженность границы Латвии с РФ составляет 283,6 км. Как пишет агентство Sputnik Латвия, в 2015 г. вдоль границы начали строительство преград, однако в 2019 г. проект свернули на фоне возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении компании Igate, которая вела строительство.