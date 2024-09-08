МИД Латвии вызвал главу дипмиссии РФ из-за падения беспилотника
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ в республике Дмитрия Касаткина из-за падения на востоке страны якобы российского беспилотника. Об этом заявила в соцсети X глава латвийского ведомства Байба Браже.
«Временный поверенный в делах РФ вызван в МИД Латвии, поскольку латвийские вооруженные силы проводят расследование по факту падения российского беспилотника. Наши союзники, лидеры НАТО и Евросоюза проинформированы об этом случае», – сообщила министр.
Днем 8 сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в соцсети X написал, что в восточной части Латвии потерпел крушение российский беспилотник. По данным минобороны республики, аппарат якобы залетел в воздушное пространство страны из Белоруссии. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на необходимость продолжать работу по укреплению восточной границы страны, включая усиление противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.