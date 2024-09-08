МИД Латвии вызвал главу дипмиссии РФ из-за падения беспилотника

Днем 8 сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в соцсети X написал, что в восточной части Латвии потерпел крушение российский беспилотник. По данным минобороны республики, аппарат якобы залетел в воздушное пространство страны из Белоруссии. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на необходимость продолжать работу по укреплению восточной границы страны, включая усиление противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.