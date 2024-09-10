Захарова связала атаку БПЛА в Подмосковье с ослаблением позиций ВСУ «на земле»
Чем слабее позиции Киева «на земле», тем больше он стремится к террористической деятельности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку украинских БПЛА в Подмосковье, сообщает «РИА Новости».
По словам Захаровой, МИД РФ после атаки беспилотников проведет работу в международных организациях.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 беспилотников в ночь на 10 сентября. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей соседних пяти домов в Раменском эвакуировали. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102.