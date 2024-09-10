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Захарова связала атаку БПЛА в Подмосковье с ослаблением позиций ВСУ «на земле»

Ведомости

Чем слабее позиции Киева «на земле», тем больше он стремится к террористической деятельности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку украинских БПЛА в Подмосковье, сообщает «РИА Новости».

По словам Захаровой, МИД РФ после атаки беспилотников проведет работу в международных организациях.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 беспилотников в ночь на 10 сентября. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей соседних пяти домов в Раменском эвакуировали. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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