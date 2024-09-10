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В Финляндии одобрили проект о запрете россиянам приобретать недвижимость

Ведомости

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти одобрил законопроект, который запрещает операции с недвижимостью лицам, чья страна «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии». Соответствующее решение опубликовано на сайте канцлера.

В качестве основной цели предложения указывается «защита национальной безопасности Финляндии путем ограничения приобретения недвижимости в стране гражданами некоторых стран Евросоюза и Европейской экономической зоны». В документе отмечается, что законопроект по вопросу приобретения недвижимости подготовлен «достаточно хорошо». По мнению канцлера, он отвечает международным обязательствам в области прав человека и учитывает национальную конституцию.

Канцлер юстиции попросил предоставить законопроект на рассмотрение комитета по конституционным вопросам. Он также обратил внимание, что в документ следует включить временные рамки его действия. В том варианте, в котором проект закона представлен сейчас, его действие рассчитано на неопределенный срок.

О подготовке законопроекта о запрете операций с финской недвижимостью для россиян сообщалось в конце августа. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение в парламент страны до конца этого года. Агентство Bloomberg писало, что опасения по поводу национальной безопасности в Финляндии усилились из-за попыток приобретения недвижимости рядом с критически важной инфраструктурой гражданами РФ или лицами, имеющими связи с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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