В Финляндии одобрили проект о запрете россиянам приобретать недвижимость
Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти одобрил законопроект, который запрещает операции с недвижимостью лицам, чья страна «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии». Соответствующее решение опубликовано на сайте канцлера.
В качестве основной цели предложения указывается «защита национальной безопасности Финляндии путем ограничения приобретения недвижимости в стране гражданами некоторых стран Евросоюза и Европейской экономической зоны». В документе отмечается, что законопроект по вопросу приобретения недвижимости подготовлен «достаточно хорошо». По мнению канцлера, он отвечает международным обязательствам в области прав человека и учитывает национальную конституцию.
Канцлер юстиции попросил предоставить законопроект на рассмотрение комитета по конституционным вопросам. Он также обратил внимание, что в документ следует включить временные рамки его действия. В том варианте, в котором проект закона представлен сейчас, его действие рассчитано на неопределенный срок.
О подготовке законопроекта о запрете операций с финской недвижимостью для россиян сообщалось в конце августа. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение в парламент страны до конца этого года. Агентство Bloomberg писало, что опасения по поводу национальной безопасности в Финляндии усилились из-за попыток приобретения недвижимости рядом с критически важной инфраструктурой гражданами РФ или лицами, имеющими связи с Россией.