В Финляндии одобрили проект о запрете россиянам приобретать недвижимость

О подготовке законопроекта о запрете операций с финской недвижимостью для россиян сообщалось в конце августа. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение в парламент страны до конца этого года. Агентство Bloomberg писало, что опасения по поводу национальной безопасности в Финляндии усилились из-за попыток приобретения недвижимости рядом с критически важной инфраструктурой гражданами РФ или лицами, имеющими связи с Россией.