Две компании Литвы оштрафовали за нарушение режима санкций против России
Две литовские компании оштрафованы на 10 000 евро за нарушение режима антироссийских санкций. Об этом сообщил таможенный департамент Литвы.
По его данным, предприятия оказывали партнерам из России услуги по временному хранению, оформлению документов, представительству на таможне и декларировали товары российских компаний, в отношении которых введены санкции. В частности, речь идет о техническом угле и изопреновом каучуке.
10 июля Служба по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы сообщила, что республика оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на €9,3 млн ($10,1 млн) по обвинению в нарушении антироссийских санкций и отмывании средств с участием клиентов из РФ.
Служба установила, что платформа Payeer.com позволяла клиентам переводить деньги из российских банков, которые находятся под ограничительными мерами Евросоюза. Клиентами компании за полтора года стали порядка 213 000 человек, а ее доход превысил 164 млн евро.