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Две компании Литвы оштрафовали за нарушение режима санкций против России

Ведомости

Две литовские компании оштрафованы на 10 000 евро за нарушение режима антироссийских санкций. Об этом сообщил таможенный департамент Литвы.

По его данным, предприятия оказывали партнерам из России услуги по временному хранению, оформлению документов, представительству на таможне и декларировали товары российских компаний, в отношении которых введены санкции. В частности, речь идет о техническом угле и изопреновом каучуке.

10 июля Служба по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы сообщила, что республика оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на €9,3 млн ($10,1 млн) по обвинению в нарушении антироссийских санкций и отмывании средств с участием клиентов из РФ.

Служба установила, что платформа Payeer.com позволяла клиентам переводить деньги из российских банков, которые находятся под ограничительными мерами Евросоюза. Клиентами компании за полтора года стали порядка 213 000 человек, а ее доход превысил 164 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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