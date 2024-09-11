В Пентагоне не увидели угрозы в военных учениях России «Океан-2024»
США не видят угрозы в военно-морских учениях России «Океан-2024», но наблюдают за ними. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.
«Мы полагаем, что Китай будет единственным реальным участником [этих учений] <...>. Они не представляют угрозы ни для США, ни для Североатлантического альянса, и мы будем продолжать осуществлять мониторинг и поддерживать тесную связь с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – подчеркнул Райдер.
Военно-морской флот России 10 сентября начал проведение стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
В них принимает участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат. Кроме того, к учениям присоединился Китай. От Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействовано четыре боевых корабля, судно снабжения и 15 самолетов.
«Океан-2024» – самые масштабные учения России на море за последние 30 лет. По словам президента РФ Владимира Путина, в качестве наблюдателей на них приглашены 15 государств.