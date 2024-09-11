В Пентагоне не увидели угрозы в военных учениях России «Океан-2024»

В них принимает участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат. Кроме того, к учениям присоединился Китай. От Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействовано четыре боевых корабля, судно снабжения и 15 самолетов.