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В Пентагоне не увидели угрозы в военных учениях России «Океан-2024»

Ведомости

США не видят угрозы в военно-морских учениях России «Океан-2024», но наблюдают за ними. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

«Мы полагаем, что Китай будет единственным реальным участником [этих учений] <...>. Они не представляют угрозы ни для США, ни для Североатлантического альянса, и мы будем продолжать осуществлять мониторинг и поддерживать тесную связь с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – подчеркнул Райдер.

Военно-морской флот России 10 сентября начал проведение стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

В них принимает участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат. Кроме того, к учениям присоединился Китай. От Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействовано четыре боевых корабля, судно снабжения и 15 самолетов.

«Океан-2024» – самые масштабные учения России на море за последние 30 лет. По словам президента РФ Владимира Путина, в качестве наблюдателей на них приглашены 15 государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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