Кремль: заявления о поставках вооружений для РФ не имеют никаких оснований
В Кремле слышат много рассуждений о неких поставках каких-то вооружений в РФ. Они все не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, у России развиваются отношения с целым рядом государств. РФ сотрудничает с ними в самых разных областях, это сотрудничество будет продолжаться в интересах России и этих стран.
«А что касается работы российских Вооруженных сил – у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», – резюмировал Песков.
10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил что Россия, вероятно, применит иранские ракеты по Украине в течение нескольких недель. Соединенные Штаты и Великобритания официально обвинили Иран в поставках России баллистических ракет малой дальности для использования на Украине. В этой связи против Ирана будут введены новые санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что сообщения о передаче Ираном ракет России не соответствуют действительности. Ранее российские и иранские власти тоже не раз отвергали подобные утверждения.