NYT назвала ситуацию на красноармейском направлении пугающей для ВСУ
Для вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается пугающая ситуация на красноармейском (покровском) направлении, пишет газета The New York Times.
«Стоящие перед Украиной задачи – пугающие. В августе ее войска отступали более чем на милю в день [около 1,6 км. – "Ведомости"]», – сказано в публикации.
NYT отмечает, что Покровск находится в центре многих железнодорожных и автомобильных магистралей всего Донбасса. По мнению издания, успешное наступление Вооруженных сил России может перерезать основные пути снабжения ВСУ и поставит под угрозу украинские позиции к югу от города.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
10 сентября Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Донецкой народной республике: Красногоровки, Водяного, Галицыновки и Григоровки. Красногоровка и Григоровка были взяты подразделениями «Южной» группировки войск, Галицыновка – группировкой войск «Центр», а Водяное – бойцами «Востока». В сентябре военное ведомство также сообщало о взятии в ДНР населенных пунктов Мемрик, Новогродовка, Калиново, Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка.