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NYT назвала ситуацию на красноармейском направлении пугающей для ВСУ

Ведомости

Для вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается пугающая ситуация на красноармейском (покровском) направлении, пишет газета The New York Times.

«Стоящие перед Украиной задачи – пугающие. В августе ее войска отступали более чем на милю в день [около 1,6 км. – "Ведомости"]», – сказано в публикации.

NYT отмечает, что Покровск находится в центре многих железнодорожных и автомобильных магистралей всего Донбасса. По мнению издания, успешное наступление Вооруженных сил России может перерезать основные пути снабжения ВСУ и поставит под угрозу украинские позиции к югу от города.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

10 сентября Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Донецкой народной республике: Красногоровки, Водяного, Галицыновки и Григоровки. Красногоровка и Григоровка были взяты подразделениями «Южной» группировки войск, Галицыновка – группировкой войск «Центр», а Водяное – бойцами «Востока». В сентябре военное ведомство также сообщало о взятии в ДНР населенных пунктов Мемрик, Новогродовка, Калиново, Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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