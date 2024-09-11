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Вице-премьер Сербии Вулин примет участие в саммите БРИКС в Казани

Ведомости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин примет участие в саммите БРИКС. Он сообщил об этом в разговоре с «РИА Новости».

«Я приеду», – сказал он агентству.

Вулин посещал Восточный экономический форум(ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября. На полях ВЭФа он встретился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках переговоров, в частности, был затронут предстоящий саммит БРИКС в Казани.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. По последним данным, на него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие.

6 сентября стало известно о том, что на саммит приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян. За несколько дней до этого страна подтвердила свое участие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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