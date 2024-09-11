Вице-премьер Сербии Вулин примет участие в саммите БРИКС в Казани
Вице-премьер Сербии Александр Вулин примет участие в саммите БРИКС. Он сообщил об этом в разговоре с «РИА Новости».
«Я приеду», – сказал он агентству.
Вулин посещал Восточный экономический форум(ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября. На полях ВЭФа он встретился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках переговоров, в частности, был затронут предстоящий саммит БРИКС в Казани.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. По последним данным, на него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие.
6 сентября стало известно о том, что на саммит приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян. За несколько дней до этого страна подтвердила свое участие.