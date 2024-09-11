Вице-премьер Сербии Вулин примет участие в саммите БРИКС в Казани

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. По последним данным, на него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие.