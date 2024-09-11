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США направят Украине $717 млн на энергетику и разминирование

Ведомости

США предоставят Украине дополнительную финансовую помощь в размере около $717 млн на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет «РБК Украина».

Из этих средств $325 млн будет направлено на укрепление энергосистемы – ремонт инфраструктуры и обеспечение ее безопасности, а также создание резервного питания на случай чрезвычайных ситуаций.

Еще $290 млн пойдут на обеспечение продовольствием, водой, жильем, финансирование программ здравоохранения и образования для украинцев как внутри их страны, так и беженцам за ее пределами.

На мероприятия по разминированию будет направлено $102 млн.

7 сентября администрация президента США Джо Байдена объявила о решении выделить очередной пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн. В новый пакет вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др. Кроме того, 6 сентября министерство обороны США сообщило о выделении пакета военной помощи Украине на $175 млн, в который впервые вошли американские снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. 

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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