США направят Украине $717 млн на энергетику и разминирование
США предоставят Украине дополнительную финансовую помощь в размере около $717 млн на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет «РБК Украина».
Из этих средств $325 млн будет направлено на укрепление энергосистемы – ремонт инфраструктуры и обеспечение ее безопасности, а также создание резервного питания на случай чрезвычайных ситуаций.
Еще $290 млн пойдут на обеспечение продовольствием, водой, жильем, финансирование программ здравоохранения и образования для украинцев как внутри их страны, так и беженцам за ее пределами.
На мероприятия по разминированию будет направлено $102 млн.
7 сентября администрация президента США Джо Байдена объявила о решении выделить очередной пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн. В новый пакет вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др. Кроме того, 6 сентября министерство обороны США сообщило о выделении пакета военной помощи Украине на $175 млн, в который впервые вошли американские снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.