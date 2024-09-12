Глава МИД Польши рассказал о нежелании Туска вводить войска на Украину

«Мой премьер-министр не хотел бы этого делать. Вы знаете, мы сейчас обсуждаем, сбивать ли российские крылатые ракеты над вашим воздушным пространством из нашего воздушного пространства без захода на вашу территорию. И даже это на данном этапе весьма и весьма спорно», – сказал Сикорский, отвечая на вопрос, готова ли Варшава помочь Украине, если ВСУ «потеряют некоторый контроль», к примеру, над Одессой.