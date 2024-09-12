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Глава МИД Польши рассказал о нежелании Туска вводить войска на Украину

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск не хотел бы вводить войска на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Мой премьер-министр не хотел бы этого делать. Вы знаете, мы сейчас обсуждаем, сбивать ли российские крылатые ракеты над вашим воздушным пространством из нашего воздушного пространства без захода на вашу территорию. И даже это на данном этапе весьма и весьма спорно», – сказал Сикорский, отвечая на вопрос, готова ли Варшава помочь Украине, если ВСУ «потеряют некоторый контроль», к примеру, над Одессой.

По словам Сикорского, если Польша согласится сбивать российские ракеты над территорией Украины, то это будет означать вступление страны в военный конфликт. При этом, добавил глава польского МИДа, «все может измениться, если фронт начнет рушиться».

Киев призывает страны НАТО сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной, но западные страны эту идею открыто не поддерживают. В начале сентября Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, могли бы сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. В НАТО сделали Варшаве замечание, отметив, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.

Еще в марте президент РФ Владимир Путин предупреждал о возможных последствиях в случае ввода войск на Украину. «Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины <...>, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда», – сказал он. По его мнению, Польша «спит и видит» вернуть земли, которые считает исторически своими.

В конце февраля 2024 г. на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину в минобороны Польши подчеркнули, что не планируют направлять туда своих солдат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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