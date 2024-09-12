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Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже, где проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

О подготовке кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей министру отчитался начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.

«Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника», – доложил Зибров.

Белоусову также показали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), предназначенной для ремонта и обслуживания воздушных судов. Для проведения практических занятий в ТЭЧ академии размещены самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н.

В середине июня Белоусов также проинспектировал командный пункт ВКС и заслушал доклады о боевой работе авиации в зоне спецоперации. Ему представили работу группы управления дронами ВКС, оснащенную комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными.

10 сентября Россия начала самые масштабные морские учения за 30 лет вместе с Китаем. Их задачами являются проверка готовности руководящего состава Военно-морского флота (ВМФ) к управлению группировками сил, применению высокоточного оружия, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров. Учения «Океан-2024» продлятся до 16 сентября. В них примут участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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