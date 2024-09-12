Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже

10 сентября Россия начала самые масштабные морские учения за 30 лет вместе с Китаем. Их задачами являются проверка готовности руководящего состава Военно-морского флота (ВМФ) к управлению группировками сил, применению высокоточного оружия, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров. Учения «Океан-2024» продлятся до 16 сентября. В них примут участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.