Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже, где проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
О подготовке кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей министру отчитался начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.
«Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника», – доложил Зибров.
Белоусову также показали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), предназначенной для ремонта и обслуживания воздушных судов. Для проведения практических занятий в ТЭЧ академии размещены самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н.
В середине июня Белоусов также проинспектировал командный пункт ВКС и заслушал доклады о боевой работе авиации в зоне спецоперации. Ему представили работу группы управления дронами ВКС, оснащенную комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными.
10 сентября Россия начала самые масштабные морские учения за 30 лет вместе с Китаем. Их задачами являются проверка готовности руководящего состава Военно-морского флота (ВМФ) к управлению группировками сил, применению высокоточного оружия, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров. Учения «Океан-2024» продлятся до 16 сентября. В них примут участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.