Путин встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности

8 сентября телеканал India Today сообщал, что Довал проведет переговоры с президентом России, на которых он собирается обсудить урегулирование конфликта на Украине. 11 сентября посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Индия может убедить Россию присоединиться к мирным переговорам, писал Bloomberg. По его словам, Киев предложил Нью-Дели провести «мирный саммит» до ноября 2024 г., но понимания, согласится ли Индия, пока нет. В августе президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил о возможности проведения именно в Индии второй конференции, но при этом он хотел, чтобы она поддержала коммюнике первой.