Путин встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности
В Константиновском дворце президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу встретились с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.
В начале встречи Путин сказал, что «привилегированное стратегическое партнерство» между двумя странами «набирает обороты, набирает силу, чему мы только рады». Он также поблагодарил Довала за поддержание диалога по вопросам безопасности и его визиты по этому поводу в прошлом году в Москву и сейчас в Санкт-Петербург.
Президент напомнил и о его недавней встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тогда в том числе обсуждалась ситуация вокруг Украины и урегулирование конфликта.
«Не только сам визит прошел очень успешно, но и работа, развернутая по его итогам, идет весьма содержательно и как раз теми темпами, о которых мы с премьер-министром договаривались», – сказал Путин.
8 сентября телеканал India Today сообщал, что Довал проведет переговоры с президентом России, на которых он собирается обсудить урегулирование конфликта на Украине. 11 сентября посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Индия может убедить Россию присоединиться к мирным переговорам, писал Bloomberg. По его словам, Киев предложил Нью-Дели провести «мирный саммит» до ноября 2024 г., но понимания, согласится ли Индия, пока нет. В августе президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил о возможности проведения именно в Индии второй конференции, но при этом он хотел, чтобы она поддержала коммюнике первой.