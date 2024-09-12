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Путин встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности

Ведомости

В Константиновском дворце президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу встретились с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.

В начале встречи Путин сказал, что «привилегированное стратегическое партнерство» между двумя странами «набирает обороты, набирает силу, чему мы только рады». Он также поблагодарил Довала за поддержание диалога по вопросам безопасности и его визиты по этому поводу в прошлом году в Москву и сейчас в Санкт-Петербург.

Президент напомнил и о его недавней встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тогда в том числе обсуждалась ситуация вокруг Украины и урегулирование конфликта.

«Не только сам визит прошел очень успешно, но и работа, развернутая по его итогам, идет весьма содержательно и как раз теми темпами, о которых мы с премьер-министром договаривались», – сказал Путин.

8 сентября телеканал India Today сообщал, что Довал проведет переговоры с президентом России, на которых он собирается обсудить урегулирование конфликта на Украине. 11 сентября посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Индия может убедить Россию присоединиться к мирным переговорам, писал Bloomberg. По его словам, Киев предложил Нью-Дели провести «мирный саммит» до ноября 2024 г., но понимания, согласится ли Индия, пока нет. В августе президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил о возможности проведения именно в Индии второй конференции, но при этом он хотел, чтобы она поддержала коммюнике первой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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