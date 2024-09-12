Путин и патриарх Кирилл прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру

12 сентября «Фонтанка» писала, что глава РПЦ обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту, но после выступления ему стало плохо и патриарха под руки сопроводили к машине скорой помощи. Причиной ухудшения самочувствия могла стать жара. Позже ТАСС со ссылкой на источник РПЦ сообщил, что с патриархом все в порядке.