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Путин и патриарх Кирилл прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру

Ведомости

Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Их визит приурочен к 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. В этот день глава Русской православной церкви отмечает также личную памятную дату: 12 сентября 1971 г. иеромонах Кирилл (Гундяев) был возведен в сан архимандрита.

Изначально Александр Невский был похоронен в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 г. по приказу Петра I мощи князя были торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (лаврой он стал называться с 1797 г.) в Санкт-Петербурге.

12 сентября «Фонтанка» писала, что глава РПЦ обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту, но после выступления ему стало плохо и патриарха под руки сопроводили к машине скорой помощи. Причиной ухудшения самочувствия могла стать жара. Позже ТАСС со ссылкой на источник РПЦ сообщил, что с патриархом все в порядке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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