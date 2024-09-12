Путин и патриарх Кирилл прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Их визит приурочен к 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. В этот день глава Русской православной церкви отмечает также личную памятную дату: 12 сентября 1971 г. иеромонах Кирилл (Гундяев) был возведен в сан архимандрита.
Изначально Александр Невский был похоронен в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 г. по приказу Петра I мощи князя были торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (лаврой он стал называться с 1797 г.) в Санкт-Петербурге.
12 сентября «Фонтанка» писала, что глава РПЦ обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту, но после выступления ему стало плохо и патриарха под руки сопроводили к машине скорой помощи. Причиной ухудшения самочувствия могла стать жара. Позже ТАСС со ссылкой на источник РПЦ сообщил, что с патриархом все в порядке.