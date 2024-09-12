Кремль: советник премьера Индии не передавал Путину послания от Зеленского
Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту РФ Владимиру Путину посланий от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, не передавал», – ответил представитель Кремля на вопрос, сообщил ли советник Путину какие-то слова от Зеленского.
Встреча Путина и Довала состоялась сегодня в Константиновском дворце, в ней также участвовал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
До этого в августе премьер-министр Индии Нарендра Моди совершал визиты в Россию и Украину, где встречался с лидерами стран. В частности, в Киеве Зеленский предложил Моди провести в Индии саммит по установлению мира на Украине до ноябрьских выборов в США, писало агентство Bloomberg. Премьер-министр тогда заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через дипломатию и он готов содействовать этому, но конкретного решения по проведению саммита в Индии им озвучено не было.