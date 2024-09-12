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Кремль: советник премьера Индии не передавал Путину послания от Зеленского

Ведомости

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту РФ Владимиру Путину посланий от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, не передавал», – ответил представитель Кремля на вопрос, сообщил ли советник Путину какие-то слова от Зеленского.

Встреча Путина и Довала состоялась сегодня в Константиновском дворце, в ней также участвовал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

До этого в августе премьер-министр Индии Нарендра Моди совершал визиты в Россию и Украину, где встречался с лидерами стран. В частности, в Киеве Зеленский предложил Моди провести в Индии саммит по установлению мира на Украине до ноябрьских выборов в США, писало агентство Bloomberg. Премьер-министр тогда заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через дипломатию и он готов содействовать этому, но конкретного решения по проведению саммита в Индии им озвучено не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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