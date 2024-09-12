The Times: Байден не разрешит бить по России ракетами ATACMS

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.