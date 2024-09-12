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The Times: Байден не разрешит бить по России ракетами ATACMS

Ведомости

Президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать на территории России британские и французские ракеты, но не свое собственное оружие большей дальности. Об этом сообщает The Times со ссылкой на два источника, знакомые с ходом обсуждений.

Издание уточнило, что Байден может решить дать «зеленый» свет президенту Украины Владимиру Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французского аналога Scalp для нанесения ударов по целям на российской территории.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября также намекнул, что Белый дом собирается снять свои ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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