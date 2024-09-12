The Times: Байден не разрешит бить по России ракетами ATACMS
Президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать на территории России британские и французские ракеты, но не свое собственное оружие большей дальности. Об этом сообщает The Times со ссылкой на два источника, знакомые с ходом обсуждений.
Издание уточнило, что Байден может решить дать «зеленый» свет президенту Украины Владимиру Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французского аналога Scalp для нанесения ударов по целям на российской территории.
12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.
11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября также намекнул, что Белый дом собирается снять свои ограничения.