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Писториус: страны ЕС сами принимают решение о применении Киевом оружия против РФ

Ведомости

Страны, которые поставляют Украине дальнобойное оружие, сами решают, разрешать ли использовать его для ударов по России. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет «РИА Новости».

«В соответствии с международным правом ситуация ясная: партнеры на двусторонней основе обсуждают, что можно делать с их оружием», – заявил Писториус.

13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом не планируется решать вопрос о снятии запрета для ВСУ на удары вглубь России. В контексте ситуации на Украине лидеры планируют обсудить стратегию, а использование западного вооружения для ударов по России Стармер счел «тактическим» вопросом. По его словам, новая стратегия, которая будет согласована Лондоном и Вашингтоном, определит окончательный ответ Киеву по поводу ударов по территории РФ ракетами Storm Shadow.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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