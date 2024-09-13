Писториус: страны ЕС сами принимают решение о применении Киевом оружия против РФ
Страны, которые поставляют Украине дальнобойное оружие, сами решают, разрешать ли использовать его для ударов по России. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет «РИА Новости».
«В соответствии с международным правом ситуация ясная: партнеры на двусторонней основе обсуждают, что можно делать с их оружием», – заявил Писториус.
13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом не планируется решать вопрос о снятии запрета для ВСУ на удары вглубь России. В контексте ситуации на Украине лидеры планируют обсудить стратегию, а использование западного вооружения для ударов по России Стармер счел «тактическим» вопросом. По его словам, новая стратегия, которая будет согласована Лондоном и Вашингтоном, определит окончательный ответ Киеву по поводу ударов по территории РФ ракетами Storm Shadow.