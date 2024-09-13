Писториус: страны ЕС сами принимают решение о применении Киевом оружия против РФ

13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом не планируется решать вопрос о снятии запрета для ВСУ на удары вглубь России. В контексте ситуации на Украине лидеры планируют обсудить стратегию, а использование западного вооружения для ударов по России Стармер счел «тактическим» вопросом. По его словам, новая стратегия, которая будет согласована Лондоном и Вашингтоном, определит окончательный ответ Киеву по поводу ударов по территории РФ ракетами Storm Shadow.