Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Совещание было посвящено вопросам по линии Министерства иностранных дел (МИД) России. Глава ведомства Сергей Лавров рассказал о последних контактах с зарубежными коллегами.
По состоянию на 12 сентября Вооруженные силы России вернули контроль над 10 населенными пунктами в Курской области, сообщили в Минобороны. Лавров на посольском «круглом столе» по теме урегулирования ситуации вокруг Украины заявил, что российские военные уверенно выжимают украинские войска с территории России.
9 сентября Лавров побывал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где посетил заседание Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и провел ряд двусторонних встреч. Лавров сказал, что по месту и времени переговоров по Украине можно будет «легко договориться», если удастся согласовать их повестку. Москва не хочет на них обсуждать «призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах», так как проблема «в правах людей, которые были растоптаны законодательно».