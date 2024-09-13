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Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Совещание было посвящено вопросам по линии Министерства иностранных дел (МИД) России. Глава ведомства Сергей Лавров рассказал о последних контактах с зарубежными коллегами.

По состоянию на 12 сентября Вооруженные силы России вернули контроль над 10 населенными пунктами в Курской области, сообщили в Минобороны. Лавров на посольском «круглом столе» по теме урегулирования ситуации вокруг Украины заявил, что российские военные уверенно выжимают украинские войска с территории России.

9 сентября Лавров побывал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где посетил заседание Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и провел ряд двусторонних встреч. Лавров сказал, что по месту и времени переговоров по Украине можно будет «легко договориться», если удастся согласовать их повестку. Москва не хочет на них обсуждать «призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах», так как проблема «в правах людей, которые были растоптаны законодательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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