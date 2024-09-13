Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности

9 сентября Лавров побывал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где посетил заседание Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и провел ряд двусторонних встреч. Лавров сказал, что по месту и времени переговоров по Украине можно будет «легко договориться», если удастся согласовать их повестку. Москва не хочет на них обсуждать «призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах», так как проблема «в правах людей, которые были растоптаны законодательно».