ЕБРР обеспечит кредитные гарантии на 700 млн евро для энергетики Украины
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен обеспечить Украине кредитные гарантии на 700 млн евро, направленные на безопасность энергетического сектора. Это следует из сообщения банка.
«Гарантии ЕБРР банкам-партнерам позволят получить 700 млн евро финансирования для поддержки местных фирм, муниципалитетов и домохозяйств для покупки генераторов и инвестирования в другие децентрализованные методы генерации энергии, ее хранения и энергоэффективности», – говорится в сообщении.
Гарантии Украине предоставляются в рамках Фонда поддержки энергетической безопасности (Energy Security Support Facility, ESSF), его создал Европейский банк реконструкции и развития. Согласно сообщению, ЕБРР с 2022 г. направил Киеву 4,6 млрд евро, из которых 1 млрд евро выделен компаниям «Укрэнерго», «Нафтогаз» и «Укргидроэнерго».
В августе европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти Украину от катастрофического энергодефицита. По ее данным, помощь украинскому энергетическому сектору от Евросоюза составила 500 млн евро. Союзники также отправили республике более 8000 генераторов и более 3300 трансформаторов, а европейские операторы предоставляют ей электроэнергию.