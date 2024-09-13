ЕБРР обеспечит кредитные гарантии на 700 млн евро для энергетики Украины

В августе европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти Украину от катастрофического энергодефицита. По ее данным, помощь украинскому энергетическому сектору от Евросоюза составила 500 млн евро. Союзники также отправили республике более 8000 генераторов и более 3300 трансформаторов, а европейские операторы предоставляют ей электроэнергию.