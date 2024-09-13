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ЕБРР обеспечит кредитные гарантии на 700 млн евро для энергетики Украины

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен обеспечить Украине кредитные гарантии на 700 млн евро, направленные на безопасность энергетического сектора. Это следует из сообщения банка.

«Гарантии ЕБРР банкам-партнерам позволят получить 700 млн евро финансирования для поддержки местных фирм, муниципалитетов и домохозяйств для покупки генераторов и инвестирования в другие децентрализованные методы генерации энергии, ее хранения и энергоэффективности», – говорится в сообщении.

Гарантии Украине предоставляются в рамках Фонда поддержки энергетической безопасности (Energy Security Support Facility, ESSF), его создал Европейский банк реконструкции и развития. Согласно сообщению, ЕБРР с 2022 г. направил Киеву 4,6 млрд евро, из которых 1 млрд евро выделен компаниям «Укрэнерго», «Нафтогаз» и «Укргидроэнерго».

В августе европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти Украину от катастрофического энергодефицита. По ее данным, помощь украинскому энергетическому сектору от Евросоюза составила 500 млн евро. Союзники также отправили республике более 8000 генераторов и более 3300 трансформаторов, а европейские операторы предоставляют ей электроэнергию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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