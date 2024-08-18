Еврокомиссар призвала спасти Украину от катастрофического энергодефицита
Украина лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой. Об этом в статье для газеты Financial Times (FT) заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии.
За последние месяцы, указала Симсон, усилились атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а восстановление пострадавших энергообъектов на фоне новых повреждений делает эту работу «сизифовым трудом».
Помощь ЕС энергетическому сектору Украины, по данным еврокомиссара, составила 500 млн евро, союзники также отправили республике более 8000 генераторов и более 3300 трансформаторов, а европейские операторы предоставляют ей электроэнергию.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил на этой неделе, что минэнерго постоянно обновляет данные о потребностях энергетического сектора при подготовке к новому осенне-зимнему периоду. Он назвал значительными потребности страны с учетом продолжающихся обстрелов и заявил о поиске финансовой поддержки. По его словам, при наличии необходимого финансирования и продолжения работы по восстановлению и ремонту до конца года дополнительно можно добавить в систему еще около 3 ГВт мощности.