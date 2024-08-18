Еврокомиссар призвала спасти Украину от катастрофического энергодефицита

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил на этой неделе, что минэнерго постоянно обновляет данные о потребностях энергетического сектора при подготовке к новому осенне-зимнему периоду. Он назвал значительными потребности страны с учетом продолжающихся обстрелов и заявил о поиске финансовой поддержки. По его словам, при наличии необходимого финансирования и продолжения работы по восстановлению и ремонту до конца года дополнительно можно добавить в систему еще около 3 ГВт мощности.