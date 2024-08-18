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Еврокомиссар призвала спасти Украину от катастрофического энергодефицита

Ведомости

Украина лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой. Об этом в статье для газеты Financial Times (FT) заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии.

За последние месяцы, указала Симсон, усилились атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а восстановление пострадавших энергообъектов на фоне новых повреждений делает эту работу «сизифовым трудом».

Помощь ЕС энергетическому сектору Украины, по данным еврокомиссара, составила 500 млн евро, союзники также отправили республике более 8000 генераторов и более 3300 трансформаторов, а европейские операторы предоставляют ей электроэнергию.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил на этой неделе, что минэнерго постоянно обновляет данные о потребностях энергетического сектора при подготовке к новому осенне-зимнему периоду. Он назвал значительными потребности страны с учетом продолжающихся обстрелов и заявил о поиске финансовой поддержки. По его словам, при наличии необходимого финансирования и продолжения работы по восстановлению и ремонту до конца года дополнительно можно добавить в систему еще около 3 ГВт мощности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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