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FT: СДПГ рассматривает замену Шольца другим кандидатом на выборах 2025 года

Ведомости

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую возглавляет канцлер ФРГ Олаф Шольц, в частном порядке рассматривают его исключение из списка кандидатов на парламентские выборы в 2025 г. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно опросу Forschungsgruppe Wahlen, у Шольца в настоящий момент самый низкий рейтинг из всех канцлеров со времен объединения Германии в 1990 г. Исследование показало, что 77% респондентов не видят в нем сильного лидера. Европейский дипломат сообщил изданию о недовольстве Евросоюза отсутствием решений Шольца в сфере экономики и обороны. По его словам, канцлер ФРГ «просто сидит, скрестив руки», и не демонстрирует политического лидерства.

«Многие в парламентской партии указывают на то, как [президент США] Джо Байден освободил место для Камалы Харрис, и спрашивают, не может ли это быть прецедентом для нас», – рассказал изданию один из членов СДПГ.

В качестве альтернативы Шольцу рассматриваются кандидатуры министра обороны Германии Бориса Писториуса или министра-председателя земли Саар Анке Релингер.

На выборах в Тюрингии и Саксонии Социал-демократическая партия Германии Шольца заняла пятое и четвертое места, набрав 6,1% и 7,3% соответственно. Порог для прохождения в парламент составляет 5%. В Тюрингии уверенную победу одержала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав 32,8% голосов. В Саксонии эта партия заняла вторую строчку с 30,6% голосов, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС), который набрал 31,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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