FT: СДПГ рассматривает замену Шольца другим кандидатом на выборах 2025 года
Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую возглавляет канцлер ФРГ Олаф Шольц, в частном порядке рассматривают его исключение из списка кандидатов на парламентские выборы в 2025 г. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно опросу Forschungsgruppe Wahlen, у Шольца в настоящий момент самый низкий рейтинг из всех канцлеров со времен объединения Германии в 1990 г. Исследование показало, что 77% респондентов не видят в нем сильного лидера. Европейский дипломат сообщил изданию о недовольстве Евросоюза отсутствием решений Шольца в сфере экономики и обороны. По его словам, канцлер ФРГ «просто сидит, скрестив руки», и не демонстрирует политического лидерства.
«Многие в парламентской партии указывают на то, как [президент США] Джо Байден освободил место для Камалы Харрис, и спрашивают, не может ли это быть прецедентом для нас», – рассказал изданию один из членов СДПГ.
В качестве альтернативы Шольцу рассматриваются кандидатуры министра обороны Германии Бориса Писториуса или министра-председателя земли Саар Анке Релингер.
На выборах в Тюрингии и Саксонии Социал-демократическая партия Германии Шольца заняла пятое и четвертое места, набрав 6,1% и 7,3% соответственно. Порог для прохождения в парламент составляет 5%. В Тюрингии уверенную победу одержала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав 32,8% голосов. В Саксонии эта партия заняла вторую строчку с 30,6% голосов, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС), который набрал 31,9%.