FT: СДПГ рассматривает замену Шольца другим кандидатом на выборах 2025 года

Согласно опросу Forschungsgruppe Wahlen, у Шольца в настоящий момент самый низкий рейтинг из всех канцлеров со времен объединения Германии в 1990 г. Исследование показало, что 77% респондентов не видят в нем сильного лидера. Европейский дипломат сообщил изданию о недовольстве Евросоюза отсутствием решений Шольца в сфере экономики и обороны. По его словам, канцлер ФРГ «просто сидит, скрестив руки», и не демонстрирует политического лидерства.