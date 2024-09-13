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Поставка системы Patriot из Нидерландов на Украину сорвалась

Ведомости

Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, так как неназванный союзник государства отказался от участия в поставке. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на минобороны Нидерландов.

О намерении поставить Украине систему Patriot нидерландское оборонное ведомство заявило в конце мая 2024 г. Сообщалось, что «основные компоненты» у Нидерландов готовы, а остальные будут поставлены другими странами. Через месяц тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что найдена страна для сотрудничества в поставке. Неделю спустя она повторила это в письме в парламент. «Необходимые компоненты для полной системы Patriot уже собраны. Нидерланды предоставляют три пусковые установки и радар, другие необходимые основные компоненты поставляет союзник», – говорила Оллонгрен.

Но компоненты неголландского производства готовы не были. Министр обороны Рубен Брекельманс заявлял немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Нидерланды недавно отправили Киеву радар и что три пусковые установки будут переданы в ближайшее время. По его словам, ведется поиск компонентов для завершения системы в других странах, ведутся обсуждения с «несколькими партнерами».

В июле глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп после визита в Киев заявил, что страна поддержит Украину поставками самолетов F-16 и систем ПВО Patriot. «Мой первый рабочий визит в качестве министра иностранных дел Нидерландов с важнейшей целью: подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку Украины», – говорил он.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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