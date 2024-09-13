Поставка системы Patriot из Нидерландов на Украину сорвалась
Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, так как неназванный союзник государства отказался от участия в поставке. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на минобороны Нидерландов.
О намерении поставить Украине систему Patriot нидерландское оборонное ведомство заявило в конце мая 2024 г. Сообщалось, что «основные компоненты» у Нидерландов готовы, а остальные будут поставлены другими странами. Через месяц тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что найдена страна для сотрудничества в поставке. Неделю спустя она повторила это в письме в парламент. «Необходимые компоненты для полной системы Patriot уже собраны. Нидерланды предоставляют три пусковые установки и радар, другие необходимые основные компоненты поставляет союзник», – говорила Оллонгрен.
Но компоненты неголландского производства готовы не были. Министр обороны Рубен Брекельманс заявлял немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Нидерланды недавно отправили Киеву радар и что три пусковые установки будут переданы в ближайшее время. По его словам, ведется поиск компонентов для завершения системы в других странах, ведутся обсуждения с «несколькими партнерами».
В июле глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп после визита в Киев заявил, что страна поддержит Украину поставками самолетов F-16 и систем ПВО Patriot. «Мой первый рабочий визит в качестве министра иностранных дел Нидерландов с важнейшей целью: подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку Украины», – говорил он.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.