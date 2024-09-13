Поставка системы Patriot из Нидерландов на Украину сорвалась

О намерении поставить Украине систему Patriot нидерландское оборонное ведомство заявило в конце мая 2024 г. Сообщалось, что «основные компоненты» у Нидерландов готовы, а остальные будут поставлены другими странами. Через месяц тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что найдена страна для сотрудничества в поставке. Неделю спустя она повторила это в письме в парламент. «Необходимые компоненты для полной системы Patriot уже собраны. Нидерланды предоставляют три пусковые установки и радар, другие необходимые основные компоненты поставляет союзник», – говорила Оллонгрен.