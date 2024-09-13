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CNN: США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами по России

Ведомости

США попросили Украину использовать ракеты ATACMS для ударов по России «максимально эффективно», сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, администрация рассматривает «наиболее эффективными» атаки Украины дальнобойным оружием ATACMS на Крым и находящийся там Военно-морской флот России. Там также считают, что эта стратегия «в последние месяцы принесла значительные успехи».

При этом CNN со ссылкой на своего собеседника отмечает, что запасы ракет большой дальности ограничены. Поэтому США пытаются убедить Украину использовать оружие с «максимальной эффективностью», а не направлять на разрозненные цели в России, которые, по мнению США, не имеют большой стратегической ценности.

12 сентября газета The Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден может разрешить бить по России британскими и французскими ракетами, но не американскими снарядами. Уточняется, что Байден может решить дать «зеленый свет» президенту Украины Владимиру Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французского аналога Scalp.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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