CNN: США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами по России
США попросили Украину использовать ракеты ATACMS для ударов по России «максимально эффективно», сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
По словам источника, администрация рассматривает «наиболее эффективными» атаки Украины дальнобойным оружием ATACMS на Крым и находящийся там Военно-морской флот России. Там также считают, что эта стратегия «в последние месяцы принесла значительные успехи».
При этом CNN со ссылкой на своего собеседника отмечает, что запасы ракет большой дальности ограничены. Поэтому США пытаются убедить Украину использовать оружие с «максимальной эффективностью», а не направлять на разрозненные цели в России, которые, по мнению США, не имеют большой стратегической ценности.
12 сентября газета The Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден может разрешить бить по России британскими и французскими ракетами, но не американскими снарядами. Уточняется, что Байден может решить дать «зеленый свет» президенту Украины Владимиру Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французского аналога Scalp.
В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.