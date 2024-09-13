Небензя предупредил о войне с НАТО из-за применения дальнобойного оружия Киевом
Если страны Запада снимут ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия, это будет означать прямую войну России с НАТО. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации.
«В этом случае мы будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями», – добавил он, подчеркнув, что у западных стран не получится «отмазаться от ответственности» и «перевалить все» на Украину.
В последние несколько недель в западных СМИ активно обсуждается возможность снятия ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. В частности, The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. 11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение об ударах по РФ не будет принято до начала дискуссий на Генеральной Ассамблее ООН.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по РФ будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. До этого российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных государств в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.