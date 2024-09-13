Небензя предупредил о войне с НАТО из-за применения дальнобойного оружия Киевом

В последние несколько недель в западных СМИ активно обсуждается возможность снятия ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. В частности, The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. 11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение об ударах по РФ не будет принято до начала дискуссий на Генеральной Ассамблее ООН.